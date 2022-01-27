Лавров об ответе США по гарантиям безопасности: «Нет позитивной реакции на главный вопрос России»

Ответ США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на начало серьезного диалога, но по второстепенным темам, – в нем «нет позитивной реакции по главному вопросу России». Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя полученный накануне ответ Вашингтона и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности.

«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», – подчеркнул министр (цитата по сайту МИД РФ), отметив, что «эта позиция сложилась не на пустом месте».

Лавров напомнил о «клятвенных обещаниях» Запада не расширять НАТО «ни на дюйм восточнее реки Одер», а сейчас отказывается их признавать.

«Сейчас, когда эта тема стала обсуждаться весьма остро, нам сначала сказали, что заверения были устные. Потом, когда мы показали мемуарную литературу, наши западные партнеры стали ссылаться на то, что это было не совсем серьезно, их не так поняли», – сказал глава МИД. «Совсем не «по-взрослому» стали объяснять свою линию на безоглядное расширение Альянса», – заключил он.

Как отметил Лавров, в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ 1999 и 2010 гг., подписанных в том числе и США, закреплено обязательство каждой страны не укреплять свою безопасность за счет других государств. Однако НАТО замалчивает этот принцип и обходит стороной эти декларации, отметил он. «Мы такое положение принять не можем», – подчеркнул Лавров. Он добавил, что Москва отправит странам НАТО официальный запрос по поводу соблюдения обязательств, прописанных в декларациях.

Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что содержание ответа США в ближайшее время станет известно широкой публике. «Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечет», – отметил он.

МИД России после межведомственного согласования доложит президенту Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, добавил министр. После этого, по словам Лаврова, глава государства будет принимать решения о дальнейших шагах России.

«В остальном сейчас изучаем ответ, который получили от американцев. Как заявил сам Энтони Блинкен (госсекретарь США – прим. ред.), он согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от Генерального секретаря Столтенберга», – сказал Лавров, отметив, что оба документа Москва рассматривает в комплексе, «с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенных нами в декабре 2021 года».

Напомним, в этих документах Россия потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Накануне вечером посол США Джон Салливан привез в МИД России ответ Вашингтона и НАТО на предложения Москвы по безопасности.

Позже Этони Блинкен, говоря о сути переданных Москве документов, заявил, что США не поступятся принципом открытых дверей НАТО. При этом он отметил, что в ответе есть «позитивные моменты», над которыми можно работать при готовности Москвы. Кроме того, глава американского госдепа заявил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям.

Москва, Наталья Петрова

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