Россия считает неприемлемой войну с Украиной, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. В министерстве уверены, что без «помощи» Запада ситуация давно была бы урегулирована.

По словам Зайцева, в руководстве страны не допускают даже мысли о военном конфликте между народами России и Украины. А нынешнее затишье на Донбассе давно стало бы нормой без военных поставок с Запада.

«Без западной так называемой помощи конфликт на востоке Украины уже давно был бы урегулирован. Да и самого конфликта, начавшегося с прихода к власти националистов, скорее всего, не было бы», – цитирует Зайцева РИА «Новости».

25 января Украину получила очередную партию боеприпасов оборонного назначения и военное оборудование. В конце декабря власти США тайно одобрили новый пакет военной помощи на 200 млн долларов для отправки на Украину.

МИД РФ в первый день переговоров с делегацией из США по гарантиям безопасности заявили, что у России нет планов на войну с Украиной. «Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может», – сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва, Наталья Рязанова

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