Путин высказался против политизации спорта

Большие праздники спорта должны сближать людей, помогать находить взаимопонимание, считает президент РФ Владимир Путин. По его мнению, политизация спортивных мероприятий недопустима.

«Большие спортивные праздники призваны способствовать сближению народов, углублению взаимопонимания, продвижению общепризнанного принципа «честной игры». Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации», – сказал глава государства в интервью Медиакорпорации Китая.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин напомнил, что Россия и Китай постоянно развивают партнерские отношения как в торговле и энергетике, так и в спорте. А 2022 и 2023 названы годами российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Запланированы 500 различных мероприятий в сфере массового и молодежного спорта, образования, спортивной науки и подготовки кадров.

Открытие XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Накануне на Национальном стадионе КНР «Птичье гнездо» состоялась пятая и заключительная репетиция церемонии открытия Олимпиады. Днем окончания Игр станет 20 февраля.

Напомним, ряд государств объявил дипломатический бойкот Олимпиаде из-за якобы нарушений прав человека в Китае. США первыми заявили об отказе отправлять официальных лиц на церемонию открытия Игр. Позже к ним присоединились Австралия, Великобритания, Канада, Дания, Нидерланды, Япония.

Москва, Наталья Рязанова

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