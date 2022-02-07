МИД РФ призвал Запад прекратить антироссийскую истерию

Западу лучше прекратить антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до обострения, посоветовал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его мнению, нагнетание напряжения напрямую связано с двуличием западных стран. В пример он привел беспокойство европейских стран относительно гипотетического размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Но уже сейчас в Европе размещено ядерное оружие США, которое может поражать цели на территории России.

«Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны. Западу давно пора одуматься, прекратить ничем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла причины нагнетания напряженности относительно ситуации на российско-украинской границы. По ее мнению, США и Европа хотят улучшить свой имидж за счет России и отвлечь своих граждан от внутренних проблем.

«Расчет заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс назвала ложными заявления российских официальных лиц, что РФ не намерена вторгаться на Украину. Параллельно с этим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что боевые действия на Украине с «российским вторжением» начнутся «в любой момент» до конца февраля. По его словам, война может начаться сразу после окончания Олимпийских игр в Китае.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»