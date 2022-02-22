«Мир будет, если западные кураторы не втянут Зеленского в войну с российскими войсками»

РИА «Новый День» продолжает публиковать мнения экспертов о значении и последствиях признания президентом Путиным независимости ЛНР и ДНР. Вот как прокомментировал ситуацию политтехнолог, бывший председатель совета министров ЛНР Марат Баширов.

«Это было сложное решение, но президент России взвесил все риски и увидел то, что позволяет рассчитывать на установление мира в ЛНР и ДНР, если только западные кураторы не заставят Зеленского втянуться в самоубийственную войну с российскими вооруженными силами.

Благодаря этому решению не будет допущена кровавая резня в городах, в которые ВСУ были готовы вводить танки, другое тяжелое вооружение, счет шел на часы, количество жертв могло бы быть огромным. В обеих республиках проживает около 7 млн человек, успели выехать около 400 тысяч.

Еще один огромный риск президент Путин видел в том, что Зеленский собирается обзавестись ядерным оружием. При попустительстве США и Великобритании это – огромная угроза для всего населения России.

Если говорить о ближайшем будущем. Санкции, безусловно, введут, но вопрос в том, насколько сильно это ударит по нашей экономике и каким будет обратный эффект для запада. Наш разворот на восток, союз с Китаем позволит существенно нивелировать потери. Кроме того, у нас огромный золото-валютный запас, нефть и газ. Угрожают отключить систему «Свифт» – но есть китайский аналог».

Фото: antikor.com.ua

Екатеринбург, Елена Владимирова

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