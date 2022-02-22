Небензя обвинил Запад в вычеркивании жизней донбассцев

Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик с целью спасти жизни мирных граждан, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Он обвинил западных коллег в презрительном отношении к жизням этих людей.

«В сегодняшних выступлениях большинства из вас не нашлось места для более чем четырех миллионов жителей Донбасса. Вы словно вычеркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило презрительно называя их пророссийскими сепаратистами. Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Василий Небензя отметил, что жители ЛНР и ДНР предлагали властям Украины обсудить соблюдение их прав после событий на Майдане в 2014 году. Но жизни жителей Донбасса вновь оказались под угрозой из-за резко возросшей военной активности украинской армии на линии соприкосновения.

По итогам внеочередного заседания Совбеза РФ президент России Владимир Путин принял решение признать независимость ЛНР и ДНР. Вооруженными силами РФ поручено обеспечить поддержание мира в республиках. На фоне обострившейся ситуации в Донбассе более 80 тыс. его жителей эвакуированы в российские регионы.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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