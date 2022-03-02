Второй раунд переговоров России и Украины состоится вечером 2 марта

Российская делегация сегодня вечером будет готова продолжить переговоры с украинской стороной, сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Между тем в МИД Украины сегодня заявили, что не смогут сообщить, когда состоятся переговоры с Россией. Позже в офисе президента Украины подтвердили информацию о проведении переговоров с Россией вечером 2 марта.

Как заявил Песков, российская делегация готова сегодня ближе к вечеру сесть за стол переговоров и будет на месте ждать украинскую делегацию. При этом он не стал давать какие-либо прогнозы. «Сначала, наверное, можно пытаться прогнозировать, приедут украинские переговорщики или нет. Будем надеяться, что это произойдет», – сказал Песков. Он добавил, что «все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, достаточно четко неоднократно формулировались президентом России».

Вместе с тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда пройдет второй раунд переговоров. Он отметил, что Киев готов к переговорам, но «ни в коем случае не готов к принятию каких-либо российских ультиматумов», передает «Интерфакс». Кулеба добавил, что не знает, когда состоятся новые переговоры.

Однако позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что переговоры пройдут сегодня вечером, отметив, что украинские переговорщики «будут стоять на своих позициях», передают украинские СМИ. Он добавил, что состав делегаций не изменится.

Переговоры пройдут на территории Белоруссии – в Беловежской пуще, сообщил ранее ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сегодня белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организации переговоров, заявил, что украинская делегация не выходит на связь со вчерашнего дня. «Почти со всем составом украинской делегации нет связи, никакой, от слова совсем. Телефоны отключены, то ли они в бункере, то ли у них сел телефон, то ли легла мобильная связь, то ли они умышленно отключились», – сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии и продолжался почти пять часов. Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны нашли «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», и анонсировал новую встречу в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результата, удовлетворившего бы Киев, пока нет.

Москва, Наталья Петрова

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