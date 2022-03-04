Нуланд обозначила условия отмены западных санкций против России

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд озвучила условия отмены санкций Запада против России. Ограничения снимут в случае прекращения специальной военной операции на Украине, заявила она.

По словам Нуланд, «санкции закончатся», если Москва «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир, признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование». Об этом она заявила в интервью ТАСС. По ее мнению, руководство России сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».

Нуланд в то же время заявила, что США не хотят новой холодной войны. При этом, отметила она, России следует «прислушаться к мнению мира» в ситуации вокруг Украины, напомнив, что Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию с осуждением военной операции России на Украине.

Замгоссекретаря США в связи с этим высказала мнение, что Россия «будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран», если «не уйдет с Украины», тогда как весь мира «будем двигаться вперед и строить процветающее будущее».

При этом, как подчеркнула Нуланд, Вашингтон «сохраняет готовность» к переговорам с России по обозначенным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине. Однако, как заявила дипломат, в этом случае Россия «должна быть готова говорить правду» и прекратить боевые действия на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США применяют шантаж к представителям других стран в ООН ради продвижения своих решений. По его мнению, именно так была принята антироссийская резолюция по ситуации на Украине. Как отметил министр, дипломаты других стран жаловались ему, что США угрожают их активам на своей территории, будущей учебе детей в западных учебных заведениях с целью заставить голосовать нужным образом.

Вашингтон, Наталья Петрова

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