В России ограничен доступ к «Медузе»*, «Радио Свобода»*, BBC и DW

В России ограничен доступ к изданию «Медуза»*, русскоязычному сайту «Радио Свобода»*, а также к сайтам британской телерадиовещательной корпорации BBC и Русской службы BBC.

Из данных реестра Роскомнадзора следует, что доступ к этим СМИ ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

Во всех случаях основанием для ограничения указано нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Эта статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона. Речь идет о призывах к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также о распространении недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Ночью 5 марта российские пользователи столкнулись с проблемами с доступом к «Медузе»*, «Радио Свобода»*, а также к сайтам британской телерадиокомпании BBC и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой ранее было прекращено в России.

Напомним, 1 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Накануне радиостанция «Эхо Москвы» по решению Совета директоров была ликвидирована, а «Дождь»* объвил о временном прекращении вещания.

* признано в России СМИ-иноагентом

Москва, Наталья Петрова

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