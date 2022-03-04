Совфед утвердил закон об уголовном наказании за фейки о действиях армии РФ

Совет Федерации утвердил законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России.

Ранее сегодня соответствующие поправки в Уголовный кодекс одобрила Госдума. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявлял, что документ будет немедленно направлены на утверждение в Совфед, который соберется на заседание сегодня же.

Согласно положениям законопроекта, за распространение ложной информации о действиях российских военных, если они повлекли тяжкие последствия, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

За призывы к санкциям против России предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Также сенаторы одобрили закон, разрешающий вводить санкции против иностранных граждан, нарушивших права россиян.

Кроме того, Совфед утвердил правительственный законопроект, направленный на повышение устойчивости экономики РФ и на защиту граждан в условиях санкций. Документ расширяет полномочия кабмина на 2022 год: правительству дано право оперативно принимать решения, в том числе о господдержке предприятий и индексации пенсий.

Документ также предусматривает возможность кредитных каникул для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса, а также введение моратория на плановые проверки МСБ на 2022 год и аккредитованных IT-организаций – до конца 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

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