Оперативная госпомощь в условиях санкций: Госдума расширила полномочия правительства РФ

Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на повышение устойчивости российской экономики, а также на защиту граждан в условиях санкций. В рамках документа предполагается расширение полномочий правительства РФ, которое сможет оперативно принимать решения, в том числе о господдержке предприятий и индексации пенсий граждан.

В Госдуме и правительстве ранее неоднократно подчеркнули, что все существующие меры господдержки будут сохранены, а социальные обязательства государства будут выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми столкнулась страна в условиях санкционного давления.

В частности, для обеспечения этих задач, согласно принятому документу, расширяются полномочия правительства РФ. Кабинет министров сможет самостоятельно принимать решения о повышении размера соцдоплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, когда это потребуется.

Вместе с тем правительство РФ будет вправе в текущем году устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.

Законопроект также предусматривает возможность кредитных каникул для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса в 2022 году, даже если они использовали ее во время пандемии. Так, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Документом также предусматривается возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-организаций – до конца 2024 года.

Также по решению Правительства, региональных властей или муниципалитета могут быть пересмотрены условия госзакупок. Инициатива предполагает, в том числе, расширение списка лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе.

Москва, Светлана Антонова

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