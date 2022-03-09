Кремль ответил на вопрос об отставке главы Банка России

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи про якобы поданное главой Банка России Эльвирой Набиуллиной заявление об отставке.

«Нам об этом неизвестно», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов, знают ли в Кремле об этой информации.

Слухи о том, что Набиуллина подала заявление об увольнении, появились в среду, 9 марта.

Ранее в феврале глава Центробанка РФ предпочла не отвечать на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту руководителя Банка России, которые истекают в июне 2022 года.

Как сообщал «Новый День», на заседании Госдумы 4 марта оппозиционные депутаты в очередной раз поставили вопрос о необходимости отставки главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. По их мнению, политика ЦБ привела к потере значительной части золотовалютных резервов страны после введения санкций против РФ в связи с российской спецоперацией на Украине. Кроме того, представители думской оппозиции негативно оценили повышение ключевой ставки до 20%, расценив это в нынешних условиях как диверсию.

Москва, Наталья Петрова

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