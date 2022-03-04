«Три триллиона сжег за два дня»: в Госдуме снова поставили вопрос об отставке главы Банка России

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента представители думской оппозиции вновь поставили вопрос о необходимости отставки главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты обратили внимание, что политика Центробанка привела к потере значительной части золотовалютных резервов страны после введения антироссийских санкций в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине.

В частности, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что «поднимать ключевую ставку до 20% – неверное решение». «Мы считаем, что, наоборот, ее (ставку) нужно снижать до минимальных размеров. Надо фиксировать стоимость национальной валюты для того, чтобы не происходило то, что сегодня происходит», – подчеркнул парламентарий.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны предложил вообще изменить кредитно-денежную политику вплоть до смены руководителя Банка России, пост которого сегодня занимает Эльвира Набиуллина. «Необходимо изменить денежно-кредитную политику. То, что делает Центробанк, – после обращения, я так понял, Ходорковского, а вы, если не видели, Вячеслав Викторович, посмотрите… Центробанк принял решение об увеличении в два с лишним раза процентной ставки после вечернего обращения Ходорковского к Чубайсу, Кудрину и далее по списку. Можете посмотреть... С моей точки зрения, если Владимир Владимирович (Путин) не найдет нового Берию, то нам могут представить нового Керенского. Поэтому здесь надо провести расследование – на каком основании Центральный банк и финансовые наши министерства внедрили нам бюджетное правило. Бюджетное правило – это не что иное, как реквизиция наших нефтяных доходов от развития страны… И нам надо в этих мерах антикризисных принять первое решение – отказаться от бюджетного правила», – пояснил парламентарий.

«Но самое главное – надо подумать, чтобы кредитные институты работали, наконец, на страну. Может даже, поставить вопрос о замене председателя Центробанка, который в принципе не сохранил собранные колоссальные золотовалютные резервы и нанес удар в спину в самый неподходящий момент – три триллиона сжег за два дня, – заявил Коломейцев под аплодисменты депутатов. – Какой же дурак проводит торги, когда вам объявили войну?! Это можно только корпоративным сговором назвать».

В ходе обсуждения лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов поддержал коллегу от КПРФ. «Только что Николай Васильевич абсолютно правильно говорил, и практически все, что он говорил, наша фракция поддерживает. Николай Васильевич, в том числе, говорил о традиционных в нашей стране вопросах – кто виноват и что делать. Кто виноват – разделяю его точку зрения», – подчеркнул он.

Комментируя выступления парламентариев, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал заявления депутатов не совсем уместной «политической дискуссией». «Ситуацию сегодняшнюю нам, понятно, надо и контролировать, и вопросы ставить ребром. Но давайте, коллеги, если у нас есть что обсуждать, в рамках наших возможностей это сделаем. В ближайшее время руководитель Центрального банка представит нам новых членов банковского совета – вот и зададите вопросы. А сейчас надо помогать ей, поддерживать – делать все для того, чтобы преодолеть вызовы. Политическая дискуссия – она хороша, когда стабильность и все хорошо, а сейчас надо плечо подставлять друг другу», – отметил Володин.

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», эта дискуссия произошла в ходе обсуждения законопроекта о новых полномочиях правительства РФ на 2022 год в период санкционного давления Запада. Представители думской оппозиции, поддерживая документ в целом, сошлись во мнении, что предлагаемые меры недостаточны.

Согласно законопроекту, который в настоящее время уже прошел процедуру утверждения в Совете Федерации, правительство РФ в 2022 году без участия парламента сможет принимать оперативные решения в социальной сфере, в том числе, по индексации пенсий и соцпособий, а также в обеспечении лекарственных препаратов. Кроме того, принятый закон, в частности, определяет механизмы поддержки экономического сектора, а также наделяет кабинет министров правом ввести в этом году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что президент РФ Владимир Путин подпишет этот и ряд других важных законопроектов сегодня вечером.

Москва, Мария Соколова

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