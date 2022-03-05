«Диверсия?» Действия Банка России усугубили финансовые проблемы России

Действия Банка России, который накануне начала спецоперации Минобороны РФ на Украине вывел на территорию будущего противника значительную часть выручки экспортеров и валютных резервов, можно квалифицировать как диверсию. Как считает глава Союза потребителей России Петр Шелищ, результатом станет рост инфляции внутри РФ на десятки процентов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я подсчитал по последним данным Росстата среднедневной прирост потребительских цен – с начала года по 25 февраля, более свежих данных нет. Если бы эти темпы сохранились до конца года, за год цены выросли бы примерно на 12%. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Увы, сегодня это уже недостижимая мечта. Цены вырастут в разы больше. Потому что в результате уже наложенных и предстоящих экономических санкций многие товары станут дефицитными, доступные импортные поставки сырья, комплектующих и продукции, существенно подорожают», – констатировал Шелиц.

По его мнению, в нынешних условиях действия Банка России очень похожи на диверсию. «Для поддержки финансовой системы, отрезанной от значительной части выручки экспортеров и от валютных резервов Центробанка, которые перед началом спецоперации просто бросили на территории очевидного будущего противника, просто оставили там, – не знаю, что это было. Диверсия, может быть? Чья тогда?.. Придется активно использовать печатный станок, вбрасывая в оборот денежную массу, не обеспеченную новыми товарами и услугами», -подчеркнул он.

«Особенно тяжелой станет ситуация для тех, кто лишится доходов, оставшись без работы в результате остановки производства отечественных компаний из-за отсутствия комплектующих и сырья, как уже произошло у нас с «АвтоВАЗом», и ухода из страны крупных иностранных компаний. На вчерашний вечер об уходе из России, прекращении поставок или отзыве своей продукции или лицензии на ее производство уже объявили около 80% ведущих мировых брендов… Ну а 12 марта, через неделю, отключат от SWIFT наши ведущие банки, попавшие под европейские санкции. Мы еще пока плохо понимаем, насколько к этому готовы», – пояснил глава Союза потребителей.

«Мне ясно, что без еды мы не останемся, но выбор существенно сузится, и цены на то, что завозится и производится из импортного сырья, вырастут очень заметно. Никто сейчас не может сказать, насколько, но десятки процентов – это точно», – заключил Шелищ.

Москва, Мария Соколова

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