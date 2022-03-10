Лавров: «Идет бой на смерть за право России быть на карте»

Реакция Запада на ситуацию на Украине показывает, что идет настоящая битва за право России находиться на карте мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия ни на кого не нападала и не планирует нападать.

«На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. Создается ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. И новые факты говорят о том, что нападение на ЛДНР планировалось. И возмутительные факты того, чем Пентагон занимался в созданных на деньги США биолабораториях», – сказал министр во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

Реакция Запада на военную спецоперацию России Лавров посчитал неадекватной и показательной.

«Она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», – пояснил глава российского МИД.

Бороться, в том числе, приходится с санкционным давлением. Россия может позаботиться о своей экономике и справиться с трудностями, уверен Лавров.

«Мы выйдем из этого кризиса с совершенно оздоровившейся психологией. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. Будем делать все, чтобы никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», – заверил министр.

Россия подверглась волне санкций ряда государств после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Давление усилилось, когда Россия начала военную операцию в Донбассе по просьбе руководства ЛДНР.

Анталья, Наталья Рязанова

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