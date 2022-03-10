«Мы сделали все, что могли»: у ЕС закончились санкции против России

Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против России в ответ на военную операцию на Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», – подчеркнул политик в интервью Franceinfo (цитата по РИА «Новости»).

По оценке Борреля, введенные рестрикции оказались «тяжелыми» и легли «тяжелым бременем на российскую экономику». Санкции привели к падению рубля на 40%, сказал он. Глава дипломатии ЕС при этом отметил, что для России болезненными оказались санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий в промышленной и других сферах экономики.

При этом Боррель заявил, что для Европы вопрос об ограничениях, касающихся поставок российских нефти и газа, достаточной сложный. По его словам, для США это не трудно, поскольку они закупают небольшие объемы российской нефти.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей – нефти, газа и угля. Это прописано в проекте декларации неформального саммита ЕС в Версале, который состоится 10-11 марта.

Москва, Наталья Петрова

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