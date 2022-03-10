Лавров обвинил Запад в создании из Украины угрозы для России

Запад много лет создавал из Украины угрозу для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Те, кто до сих пор накачивает Украину оружием должны понимать, что несут за это ответственность, напомнил министр.

«Из Украины делают Антироссию долгие-долгие годы. Запад публично, открыто с 2000-х годов требовал от украинцев определиться, с кем они: с Западом или с Россией. Из Украины создавали экспериментальный прозападный инструмент», – заявил Лавров.

Министр отметил, что Запад и сейчас ведет себя опасно, передавая Киеву тысячи переносных ракетно-зенитных комплексов. Эти ПЗРК создадут угрозу для гражданской авиации на ближайшие годы, уверен Лавров. Комплексы легко переместить даже без специального транспорта, и сейчас неизвестно, где они окажутся.

«На долгие годы будут создаваться угрозы гражданской авиации и не только в украинском небе», – отметил министр.

Российская сторона представила свои предложения по разрешению ситуации на Украине в форме проекта документа во время очередного этапа переговоров на территории Белоруссии. Делегация из Украины обещала их проработать.

«Украинская сторона взяла их в проработку в Киеве и обещала дать на них конкретный ответ. Мы хотим вести разговор серьезно, согласовывать вещи, которые должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса и в контексте обеспечения безопасности на европейском континенте», – сказал Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от диалога с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но это должен быть предметный разговор, а не встреча ради самого факта встречи. Лавров привел в пример отношение Киева к парижским договоренностям, которые отказался исполнять без дополнительного подтверждения на новой встрече.

Анталья, Наталья Рязанова

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