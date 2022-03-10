Лавров одернул Кулебу: «Никто не собирался договариваться о прекращении огня»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что не удалось добиться прогресса по перемирию.

Он уточнил, что обсудил с Лавровым вопрос прекращения огня на 24 часа, «чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы», но «мы не достигли прогресса в этом», передает «Интерфакс». «Остановку огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины», однако Киев не намерен выполнять эти требования, заявил Кулеба.

Министр также заявил, что на переговорах достигнута договоренность искать пути решения гуманитарных проблем. «Я буду готов встретиться снова в этом формате, если есть перспективы продуктивной дискуссии и поиска решений», – отметил Кулеба (цитата по ТАСС). Ранее сегодня глава МИД Украины обозначил основные вопросы для обсуждения на встрече с Лавровым: прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в городах, вывод российских войск.

На слова Кулебы, касающиеся вопроса прекращения огня, отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что на встрече никто и не собирался договариваться об этом, подчеркнув, что «все эти предложения и последовательность шагов, изложенные в этих предложениях, хорошо известны украинской стороне».

«Если цель встречи была задавать эти вопросы – давайте прекратим огонь, давайте гуманитарные коридоры будем выстраивать не как предлагает Россия, а как хочется украинской стороне, и если все это делается для того, чтобы потом сказать журналистам, что все наши благие устремления провалились. Ну, наверное, это вписывается в ту логику украинской политики и дипломатии, о которой я говорил: внешние эффекты рассчитаны на сиюминутные восприятия публики и подменяющие реальную работу», – отметил глава МИД РФ, чьи слова приводит «Интерфакс».

Анталья, Наталья Петрова

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