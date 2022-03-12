МИД РФ вручил посольству США ноту из-за действий компании Meta

Министерство иностранных дел России вручило американскими коллегам ноту в связи с изменениями политики компании Meta, направленными против россиян. Посольство США уведомили, что действия корпорации расценили как призыв к экстремистской деятельности, пояснил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«К вопросу о «Фейсбуке» и вообще компании Meta: вчера американскому посольству была передана нота, что будет дело заведено по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода преступных, неприемлемых даже по этическим меркам США сообщений», – заявил Рябков в эфире Первого канала.

Как сообщал «Новый День», американская Meta Platforms временно перестала блокировать призывы к насилию в отношении российских военных в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram. Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию экстремистской и запретить ее деятельность на территории России. В Роскомнадзор ушло требование отключить Instagram всей территории РФ, которому ведомство подчинилось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинениям в публичных призывах к экстремистской деятельности и содействии террористической деятельности. В Meta заявили, что почти 80% пользователей в России подписаны на иностранные аккаунты и лишатся общения с остальным миром.

Москва, Наталья Рязанова

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