Foreign Policy: США должны наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

Саудовская Аравия предпочла сотрудничество с Россией и за это должна понести наказание. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Саудовская Аравия начала укреплять отношения как с Россией и Китаем после «арабской весны», считают журналисты издания. На фоне обострения ситуации на Украине Эр-Рияд еще больше сблизился с Москвой и отказался от переговоров с Вашингтоном по вопросу увеличения добычи нефти.

«Джо Байден должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны», – пишет FP.

По мнению издания, у саудитов сложилось ощущение, что партнерство нужно больше США, чем им. Наследный принц Мухаммед ибн Салман уверен, что у американского правительства нет выбора, и оно будет и дальше его поддерживать, а это подталкивает Эр-Рияд к дальнейшему усилению партнерства с Россией и Китаем. Продолжение укрепления этих связей станет большой потерей для США.

В начале марта стало известно, что ОАЭ и Саудовская Аравия отказались от контактов с президентом США Джо Байденом, который хотел обсудить ситуацию на Украине и цены на нефть. Белый дом пытался организовать телефонные разговоры американского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и шейхом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом. Однако оба лидера отказались говорить с главой США. При этом за неделю до этого принц и шейх поговорили с российским лидером Владимиром Путиным, а также с главой Украины Владимиром Зеленским.

Накануне стало известно, что часть расчетов за нефть между Китаем и Саудовской Аравией будет производиться в юанях. Страны вели переговоры на эту тему шесть лет, а теперь они активизировались, поскольку саудиты намерены снизить влияние доллара. Они усомнились, что США надлежаще выполняют свои обязательства по защите королевства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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