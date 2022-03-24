российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 марта 2022, 13:21 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Foreign Policy: США должны наказать Саудовскую Аравию за поддержку России

Фото: пресс-служба Кремля

Саудовская Аравия предпочла сотрудничество с Россией и за это должна понести наказание. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Саудовская Аравия начала укреплять отношения как с Россией и Китаем после «арабской весны», считают журналисты издания. На фоне обострения ситуации на Украине Эр-Рияд еще больше сблизился с Москвой и отказался от переговоров с Вашингтоном по вопросу увеличения добычи нефти.

«Джо Байден должен основательно переосмыслить американские отношения с саудовской монархией, прекратить любые поставки оружия и аннулировать контракты на ремонт и обслуживание боевой техники этой страны», – пишет FP.

По мнению издания, у саудитов сложилось ощущение, что партнерство нужно больше США, чем им. Наследный принц Мухаммед ибн Салман уверен, что у американского правительства нет выбора, и оно будет и дальше его поддерживать, а это подталкивает Эр-Рияд к дальнейшему усилению партнерства с Россией и Китаем. Продолжение укрепления этих связей станет большой потерей для США.

В начале марта стало известно, что ОАЭ и Саудовская Аравия отказались от контактов с президентом США Джо Байденом, который хотел обсудить ситуацию на Украине и цены на нефть. Белый дом пытался организовать телефонные разговоры американского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и шейхом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом. Однако оба лидера отказались говорить с главой США. При этом за неделю до этого принц и шейх поговорили с российским лидером Владимиром Путиным, а также с главой Украины Владимиром Зеленским.

Накануне стало известно, что часть расчетов за нефть между Китаем и Саудовской Аравией будет производиться в юанях. Страны вели переговоры на эту тему шесть лет, а теперь они активизировались, поскольку саудиты намерены снизить влияние доллара. Они усомнились, что США надлежаще выполняют свои обязательства по защите королевства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Минобороны РФ узнало о выведении нового штамма сибирской язвы в биолабораториях на Украине / США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия / Пять штатов в США пережили более 60 торнадо за два дня / Путин распорядился продавать российский газ странам ЕС за рубли / В США начался дефицит Stinger после отправки оружия на Украину / Пьяные американские военные на Крите ворвались в номер к 14-летней девочке / В США шесть девушек погибли в ДТП с фурой / «Наступил хаос»: Володин оценил правовую систему США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Нефть и газ, Санкции против России, США, Украина,