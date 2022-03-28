Песков назвал дату продолжения переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что российско-украинские переговоры в очном формате могут состояться уже 29 марта. Личная встреча позволит более насыщенно обсуждать ситуацию, считает представитель Кремля.

Сегодня делегации России и Украины отправляются в Турцию, где состоится новый раунд переговоров. Песков назвал важным, что переговорщики вернулись к очному формату, но отказался комментировать ход обсуждения.

«Ожидаем, что завтра это может теоретически произойти. Очный формат позволяет более концентрированно, более насыщено с точки зрения содержания вести переговоры. Мы, по-прежнему, придерживаемся линии на неразглашение деталей, считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что очная встреча делегаций состоится «сегодня-завтра». При этом, он считает контрпродуктивной встречу российского и украинского лидеров на этом этапе переговоров. по его мнению, президентам РФ Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому лучше провести саммит, когда все детали соглашения будут оговорены. Лавров подчеркнул, что глава российского государства не отказывался от переговоров с Зеленским лицом к лицу.

«Он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, – чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться «что ты думаешь, что я думаю» – это сейчас просто будет контрпродуктивно», – сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

Трансляция велась на официальном ютьюб-канале МИД РФ.

Министр добавил, что Россия заинтересована в результате переговоров, но он должен «достигать принципиальных для нас целей».

Ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что очный раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле. А Зеленский пригрозил Третьей мировой войной, если Владимир Путин откажется встретиться с ним и обсудить ситуацию на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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