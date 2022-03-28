Путин и Эрдоган выбрали Стамбул местом переговоров с Украиной

Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле. Об этом договорились президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и РФ Владимир Путин.

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине. Турецкий лидер подчеркнул важность установления перемирия и мира в кратчайшие сроки. Он подтвердил готовность Турции содействовать российско-украинским переговорам, пишет «Сабах».

Предварительно, делегации России и Украины встретятся в Стамбуле 28-30 марта.

Обе стороны признали, что переговоры по ситуации на Украине проходят сложно. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что украинская сторона постоянно меняет свою позицию и отказывается от своих же предложений. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что остановить военную операцию на Украине может только согласие Владимира Путина встретиться лично с украинским коллегой и договориться об условиях мира.

Москва, Наталья Рязанова

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