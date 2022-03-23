российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 марта 2022, 13:38 мск

Новости Россия

Новости, Кратко, Популярное, Центр России, Северо-Запад, Юг России, Крым, Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток

Лавров посетовал на переменчивость позиции Украины в переговорах

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Украина постоянно меняет свою позицию на переговорах с Россией, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Поэтому обсуждение выхода из сложившейся ситуации проходит сложно.

Глава МИД РФ отметил, что Киев уже выразил понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров. Но после отказался от собственных предложений.

«Украинская сторона постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от ощущения, что их держат за руку американские коллеги, которые исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро», – сказал министр во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин пожаловался канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Украина выдвигает все новые нереалистичные предложения, стараясь затянуть переговоры.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что позиции Киева и Москвы сблизились в вопросе сохранения нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО. Но по вопросам денацификации и демилитаризации Украины он оценил прогресс как «50 на 50».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Донбасс vs Киев,