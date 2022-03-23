Лавров посетовал на переменчивость позиции Украины в переговорах

Украина постоянно меняет свою позицию на переговорах с Россией, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Поэтому обсуждение выхода из сложившейся ситуации проходит сложно.

Глава МИД РФ отметил, что Киев уже выразил понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров. Но после отказался от собственных предложений.

«Украинская сторона постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от ощущения, что их держат за руку американские коллеги, которые исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро», – сказал министр во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин пожаловался канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Украина выдвигает все новые нереалистичные предложения, стараясь затянуть переговоры.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что позиции Киева и Москвы сблизились в вопросе сохранения нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО. Но по вопросам денацификации и демилитаризации Украины он оценил прогресс как «50 на 50».

Москва, Наталья Рязанова

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