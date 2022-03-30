США одобрили высылку Европой российских дипломатов

США поприветствовали недавнюю высылку сотрудников российских дипмиссий из стран Европы. В посольстве РФ в Штатах в подобном поведении увидели бессилие «коллективного запада» при отстаивании своего мнения посредством диалога.

«США приветствуют недавнюю высылку сотрудников российской разведки нашими партнерами в Европе и во всем мире. Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и защищать наши общие национальные интересы от действий РФ», – говорится в заявлении представителя американского госдепа Неда Прайса на сайте ведомства.

Российское посольство в США отметило, что заявление госдепа противоречит заверениям Вашингтона о приверженности дипломатическим способов урегулирования мировых проблем. Дипломаты призвали Штаты и их партнеров перестать подрывать дипломатию на фоне напряженной обстановки в мире.

«Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия «коллективного запада» в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога», – пояснили в посольстве.

Как сообщал «Новый День», Польша обвинила 45 сотрудников российской дипмиссии в шпионаже и выдворила их из страны. Бельгия объявила персонами нон грата 21 российского дипломата, а Нидерланды – 17. Оба государства заявили, что решение принято ими ради собственной безопасности, поскольку россиян заподозрили в шпионаже.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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