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Вторник, 29 марта 2022, 18:27 мск

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Бельгия и Нидерланды высылают около 40 российских дипломатов под предлогом «угрозы безопасности»

Фото: ec.europa.eu

Бельгия и Нидерланды объявили о решении выслать российских дипломатов. Им вменяют в вину шпионаж и действия, составляющие угрозу государственной безопасности.

По данным нидерландского издания NOS, власти королевства решили выслать 17 российских дипломатов, которых спецслужбы страны заподозрили в шпионаже. В МИД Нидерландов заявили, что это решение принято «ради безопасности страны» и с учетом изменившейся внешнеполитической обстановки. В ведомстве пояснили, что такое решение было «согласовано с другими странами, которые ранее высылали российских дипломатов», и учитывают, что Москва предпримет ответные меры.

С свою очередь датский информресурс RTBF сообщил, что Бельгия высылает 21 российского дипломата, аккредитованных при посольстве в Брюсселе и консульстве в Анвере, также с формулировкой за шпионаж и угрозу безопасности.

Российским дипломатам дали две недели на сборы и отъезд.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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