СМИ: Германия планирует выслать до 100 российских дипломатов

Власти Германии рассматривают вопрос о высылке около 100 сотрудников дипломатических миссий России, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild (сайт издания заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры РФ) со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил изучить этот вопрос. Решение может быть принято на этой неделе.

Ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что Берлин может выслать российских дипломатов вслед за Бельгией и Нидерландами. Отмечалось, что окончательное решение должно быть согласовано между федеральной канцелярией, МИД и МВД, однако, как указывало издание, в правительстве ФРГ есть разногласия насчет целесообразности такого решения.

Напомним, 29 марта Бельгия и Нидерланды объявили о решении выслать российских дипломатов. Их заподозрили в шпионаже и совершении действий, угрожающих государственной безопасности. Власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов. Бельгия высылает 21 российского дипломата. Российским дипломатам дали две недели на сборы и отъезд.

США поддержали высылку сотрудников российских диппредставительств из стран Европы. В российском посольстве в Вашингтоне увидели в подобном поведении бессилие «коллективного запада» при отстаивании своего мнения посредством диалога.

Москва, Наталья Петрова

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