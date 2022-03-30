«Фактор Путина» может повлиять на результаты выборов во Франции

Спецоперация России на Украине привела не только к экономическим, но и к политическим последствиям в странах дальнего зарубежья, особенно в предвыборной Франции. Как повлиял текущий кризис на настроение зарубежных избирателей, «Новому Дню» рассказал политолог, глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

– До президентских выборов во Франции осталось меньше двух недель. По вашему мнению, как повлияет на позиции Эмманюэля Макрона экономический кризис – рост цен на бензин, на другие необходимые товары?

– Там есть две составляющие. С одной стороны, имеет место активная роль Макрона в попытках разобраться с кризисом, и это идет ему в плюс. Кроме того, кандидаты Валери Пекресс (Республиканская партия) и Эрик Земмур (партия «Завоевание») позволяли себе позитивные высказывания в адрес России и Путина, что сейчас очень активно против них используется. И, на мой взгляд, это может стать одним из факторов, влияющих на возможность победы Макрона.

С другой стороны, есть большое количество социально-экономических проблем. Это рост цен на бензин, на услуги ЖКХ, и сваливать это все на одного Путина можно только до поры до времени. В последние дни идет неплохая динамика у Жан-Люка Меланшона («Непокоренная Франция»), и я не исключаю, что он может еще подрасти. Тем более что правый фланг очень сильно разорван – там и Земмур, и Марин Ле Пен («Национальный фронт»), и Пекресс, и это дает возможность неожиданно пройти во второй тур левому кандидату (Меланшону, – прим. ред.). Но на данный момент результаты опросов сводятся к тому, что во второй тур проходят Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон (если в первом туре никто не победит, второй будет назначен через две недели, – прим. ред.)

– Что вы думаете о настроениях избирателей в других странах ЕС?

– В Германии у Шольца наблюдается незначительное падение рейтинга, но на региональных выборах в федеральной земле Саар его социал-демократическая партия показала хороший результат. Пока уровень поддержки его политики достаточно высок. Шольц на данном этапе выиграл, так как консолидировал вокруг себя избирателей в условиях кризиса, но вряд ли это надолго. Когда они почувствуют последствия массового притока мигрантов, проблемы с энергоносителями, рост цен, ситуация может измениться. Но пока антироссийская и проукраинская пропаганда, можно сказать, доминирует в информационном пространстве, так что уровень поддержки достаточно высок. В течение полугода, возможно, это изменится.

– Осенью в США ожидаются промежуточные выборы в сенат. Что можете сказать о них?

– По последним данным, сейчас республиканцы опережают демократов по рейтингу, Трамп немного впереди Байдена. Уровень одобрения работы Байдена достаточно низкий, с тенденцией к дальнейшему падению.

Москва, Евгения Вирачева

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