В Болгарии обсуждают вопрос высылки российского посла

Правительство Болгарии обсуждает вопрос объявления персоной нон гранта российского посла Элеоноры Митрофановой. Об этом сообщает болгарский телеканал «Нова» со ссылкой на вице-премьера Асена Василева.

С требованием выслать посла РФ в Софии выступили депутаты одной из партий правящей коалиции – «Демократическая Болгария». Кроме того, они настаивают на том, чтобы Болгария начать поставлять Украине оружие и боеприпасы.

Вице-премьер допустил, что правительство Болгарии уже к концу сегодняшнего дня озвучит свою позицию относительно Митрофановой.

Ранее власти Болгарии объявили персонами нон грата 10 сотрудников российской дипмиссии в стране за «деятельность, несовместимую с их статусом». Вскоре они будут вынуждены покинуть Софию. Посольство России восприняло это решение как недружественный шаг, поскольку болгарский МИД не представил оснований для своего решения, сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

София, Наталья Петрова

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