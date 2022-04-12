Путин высказался о сроках завершения спецоперации и заявил о тупике в переговорах с Киевом

Сроки завершения спецоперации на Украине зависят от интенсивности боевых действий, Россия будет действовать по изначальному плану Генштаба. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной с белорусским коллегой Александром Лукашенко пресс-конференции. Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача – достичь всех целей, минимизируя эти потери», – сказал российский президент. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – добавил он.

Путин отметил, что нет необходимости повторять то, о чем много раз говорил. «Действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар, разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса», – сказал президент РФ. Он повторил, что целью российской операции на Украине «является оказание помощи людям, проживающим на Донбассе». «Операция идет по плану», – заключил он.

Путин также заявил, что внимательно следит за дискуссиями по теме спецоперации, которые имеют место как в российском обществе,, так и за рубежом. «Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, но должны освещать боевую работу объективно», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент поблагодарил российских военнослужащих, задействованным в спецоперации, «за героизм, мужество, которое они проявляют в деле служения Отечеству». «Выполняя сложные опасные задачи в Донбассе, на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул он Путин.

Президент РФ также заявил, что события в украинской Буче являются таким же фейком, как был с химоружием в Сирии. «Я разговариваю с коллегами из западных стран часто. Когда они мне говорят – Буча. Я спрашиваю – а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто под самую землю был уничтожен американской авиацией. Там трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было! Никто даже не заметил. Так же как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни людей на свадьбах. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии! Когда изображали применение химоружия правительством Асада. Потом выяснили, что это фейк! Такой же и в Буче», – сказал Путин.

Переговоры с Украиной вернулись в тупиковую ситуацию

Касаясь вопроса переговоров с Украиной, президент России заявил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей. По его оценке, украинская сторона вернула переговоры в тупиковую ситуацию.

Как отметил Путин, в Стамбуле стороны вышли на определенный уровень договоренностей, однако впоследствии Киев отошел от них и вернул переговоры «в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию».

Президент РФ напомнил, что договоренности в Стамбуле заключались в том, что гарантии безопасности для Украины не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса, передает РБК. После этой встречи Москва осуществила шаги, чтобы создать условия для продолжения переговоров, но вместо этого столкнулась с «провокацией в Буче» и с тем, что «украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», – сказал Путин.

Теперь, по его словам, «требования безопасности – это одно», а вопросы по Крыму, Севастополю и Донбассу выносятся за рамки этих договоренностей. «То есть, опять вернулись в тупиковую для всех нас ситуацию», – полагает президент РФ. «Вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила», – добавил он.

«Такая непоследовательность (украинской стороны – прим. ред.) по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке», – заявил Путин. «И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

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