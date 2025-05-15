В 10:00 по московскому времени в Турции должны начаться российско-украинские переговоры. Как и предполагали ранее эксперты, Владимир Путин в Турцию не полетел. Состав делегации стал известен только сегодня ночью: ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. По мнению политологов, это прямой сигнал о том, что Россия не намерена отступать от условий, которые были заявлены на переговорах в том же Стамбуле три года назад.

Так, политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале «Чеснаков» пишет: «Выбор состава и уровня российской делегации на стамбульских переговорах-2025 свидетельствует о том, что Путин решил наглядно показать свой твердый настрой на соблюдение правильной последовательности шагов и уверенность в выбранной стратегии...

Разумеется, значительная часть западных ньюсмейкеров будет настроена по отношению к этому решению негативно. Попытка заманить Путина в политическую ловушку не удалась. Разочарование, обвинения и угрозы последуют незамедлительно. Заинтересованные субъекты и комментаторы так долго повышали ставки, что коррекция не может не наступить.

Однако Путину явно наплевать на агрессивную риторику западных лидеров. Он играет свою игру и методично гнет линию: «вечером деньги (переговоры), утром стулья (перемирие)». Тактика Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять Путина «на слабо» провалилась».

Сергей Марков в канале «Логика Маркова» пишет: «Российская делегация прибыла во главе с Мединским. Он, кстати, уроженец Украины и твердый патриот России. В делегацию также входят замы МИД и Минобороны и военной разведки и главный переговорщик от Генштаба – Александр Зорин. Зорин вел переговоры и в Мариуполе с нацистами Азова и в Сирии с джихадистами. Он начальник управления информации Генштаба и тоже уроженец Украины. Назначение Мединского означает: продолжаем те переговоры в Стамбуле, которые вели 3 года назад и после которых Зеленский обманул нас и весь мир».

Политолог Марат Баширов (телеграм-канал «Политджойстик») также подчеркивает, что делегация сформирована с напоминанием о переговорах в 2022 году там же, в Стамбуле. (кстати, именно 15 мая 2022 года были сорваны первые стамбульские переговоры – напоминает он). Эксперт отмечает: «Во-первых, это откровенный сигнал о том, что шантаж не пройдет, и если намерения серьезные США и Украины, то этой группе поручено начать проговаривать стартовые условия долгих и сложных переговоров. Во-вторых, присутствие военных в составе нашей группы – сигнал о готовности прорабатывать разведение войск, но с учетом наших политических требований».

Как уже писал «Новый День», предыдущие переговоры в Стамбуле начались в марте 2022 года. 12 апреля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в Стамбуле стороны вышли на определенный уровень договоренностей, однако впоследствии Киев отошел от них и вернул переговоры «в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию».

Президент РФ напомнил, что договоренности в Стамбуле заключались в том, что гарантии безопасности для Украины не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Но потом у украинской стороны что-то изменилось.

«Такая непоследовательность (украинской стороны – прим. ред.) по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке», – заявил Путин. «И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», – заключил он.

Стамбул, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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