Байден перепутал Украину с Китаем и возложил вину за рост цен в США на Путина

Президент США Джо Байден заявил, что инфляционный скачок в США в марте произошел по вине России. При этом он перепутал Украину с Китаем, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет конфликт на Украине.

«Мы видели это в сегодняшних данных по инфляции: 70% повышения цен в марте произошло из-за повышения цен на бензин, вызванного Путиным», – заявил Байден в своем выступлении в штате Айова, говорится в сообщении Белого дома.

По его мнению, российская военная спецоперация на Украине привела к росту цен на газ и продукты питания по всему миру.

Продолжая свою речь, Байден назвал Китай крупнейшим производителем пшеницы. «Два крупнейших производителя зерна в мире, Китай и, извините, Украина и Россия, не делают обычных шагов, поэтому все идет вверх», – сказал американский лидер. Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы замедлить рост цен.

По итогам марта потребительские цены в США выросли на 8,5% после роста на 7,9% в феврале. Рост цен оказался рекордным с декабря 1981 года.

Ранее представители Республиканской партии консервативные американские СМИ не раз подвергали критике администрацию Байдена за то, что она сваливает вину за инфляцию на власти России, начавшие спецоперацию на Украине. Они указывают, что цены в США пошли заметно вверх еще в 2021 году.

Как пишет сегодня The Wall Street Journal, к рекордному росту инфляции в США привели не действия Москвы, а политика Белого дома во главе с демократом Джо Байденом. В статье отмечается, что потребительские цены в США стали расти задолго до начала спецоперации РФ на Украине.

Издание указывает, что базовая инфляция без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители выросла на 6,5% за последние 12 месяцев, а цены на услуги взлетели за год на 4,7%. Таким образом, «тенденция к существенному росту инфляции началась год назад, когда пост президента занял Джо Байден», подчеркивается в статье (цитата по ТАСС). По мнению авторов материала, инфляционный скачок в стране стало результатом «комбинации чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики», проводимой администрацией Байдена.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»