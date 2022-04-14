Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановила членство России в Агентстве по ядерной энергии. Решение принято 11 апреля и вступит в силу месяц спустя.

«Членство России в АЯЭ было приостановлено. Российская Федерация была проинформирована соответствующим образом, и приостановление вступит в силу 11 мая», – говорится в сообщении на сайте агентства.

В агентстве отметили, что Россия имеет пятую по величине гражданскую ядерную программу, но является ведущим мировым экспортером гражданских атомных электростанций.

Россия стала членом Агентства в 2013 году. В 2014 году ОЭСР по просьбе Киева приостановила переговоры с Москвой о вступлении в клуб развитых мировых экономик. После начала военной операции по защите Донбасса ОЭСР окончательно прекратила переговоры с Россией и Белоруссией и перестала принимать от них добровольные взносы.

Ранее российские военные взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, чтобы не допустить провокаций со стороны Украины. Оставшиеся при станциях военные обеспечивают их охрану от иностранных наемников и националистических формирований.

Москва, Наталья Рязанова

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