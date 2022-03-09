МИД РФ предупредил о ядерных провокациях на Украине

Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, чтобы не допустить провокаций со стороны Украины, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Остается риск использования станций иностранными наемниками и националистическими формированиями.

«Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся обстановки для организации ядерных провокаций. А эти риски действительно существуют», – сказала Захарова на брифинге.

Трансляция велась на официальном Youtube-канале МИД РФ.

Мария Захарова подтвердила, что биологические испытания в сети лабораторий на Украине велись не с мирными целями. Военные получили документы от сотрудников лаборатории о создании компонентов биологического оружия. Представитель МИД РФ поставила под сомнение факт уничтожения опасных веществ.

«Опровергнуть эти доказательства уже ничем нельзя. Мир должен знать, что собирались делать там, с какой целью», – сказала дипломат.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разработки биооружия. Следователям предстоит выяснить обстоятельства работы лабораторий и ответственных за это лиц.

Ранее Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. В США подтвердили, что на украинской территории велись биологические исследования.

Москва, Наталья Рязанова

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