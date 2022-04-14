В Госдуме ответили на обвинения в геноциде украинцев

Слова о российском геноциде по отношению к украинцам – очередная попытка США выставить Россию агрессором, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На протяжении десятков последних лет во внешней политике США ничего не меняется, русофобская линия полностью выдерживается, причем постоянно прогрессируя. Задача преподнести Россию агрессором никогда не сходила с повестки президентов США», – цитируют депутата " Известия».

Чепа напомнил о политике, которые Штаты проводили в Сирии и Афганистане. А также высказывания в адрес России со стороны Трампа и действующего президента США Джо Байдена, когда тот еще занимал пост в Госдепе.

Так российский депутат прокомментировал слова Дональда Трампа о действиях России на Украине. «То, что происходит на Украине, – это геноцид»,– заявил бывший президент в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, Джо Байден также допустил подобное высказывание, а заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Штаты собирают доказательства геноцида украинцев со стороны России.

Москва, Наталья Рязанова

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