Орешкин: Запад не намерен прекращать экономическую войну против России

Экономическая война против России продолжится новыми санкциями, спрогнозировал помощник президента РФ Максим Орешкин. Любой компании или банку из России грозят заморозки активов, если на счетах будут евро, доллары, фунты или йены.

«Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций, банки, компании могут попасть под ограничения», – сказал Орешкин в интервью на телеканале «Россия 24».

Разрывы в цепочках поставок и уход ряда компаний с российского рынка привел к значительному падению импорта, добавил Орешкин. По его мнению, подобная ситуация на рынке может сохраниться до когда года.

«Импорт из-за логистических и иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился – на десятки процентов по итогам марта. По разным оценкам, сальдо текущего счета может превысить 200 млрд долларов, только за первый квартал – 58,2 млрд долларов», – сказал политик.

На фоне дисбаланса импорта и экспорта в России существует избыточное предложение валюты. Ограничения на продажу валюты являются мерой защиты, пояснил помощник президента.

Санкционное давление на Россию возрастает в связи с проводимой военной операцией по защите Донбасса. В Совфеде заверили, что операция завершится скоро – сразу по достижении всех целей.

Москва, Наталья Петрова

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