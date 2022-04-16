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Суббота, 16 апреля 2022, 16:41 мск

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Россия ввела санкции против британских политиков

Россия запретила въезд ряду членов британского правительства. В частности, под санкции попали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его предшественница Тереза Мэй. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», – говорится в сообщении МИД.

Под ограничения кроме Джонсона и Мэй попали министр юстиции Доминик Рааб, министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, его заместитель Джеймс Хиппи, министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, первый министр Шотландии Никола Стерджен и генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, власти Великобритании намеренно нагнетают обстановку вокруг Украины, вместе с НАТО «накачивая» Киев вооружениями. Лондон, по мнению дипломатов, активно склоняет не только союзников, но и другие государства к присоединению к антироссийским санкциям. Москва считает такое «подстрекательство» неприемлемым, а сами ограничения «бессмысленными и контрпродуктивными».

Более того, в МИД РФ пообещали в скором будущем расширить «черный список» и включить в него других британских политиков, которые способствуют «нагнетанию антироссийской истерии» и занимаются «бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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