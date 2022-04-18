Кремль не намерен раскрывать список стран, готовых оплачивать газ в рублях

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отказался сообщить, сколько стран согласились платить в рублях за российских газ.

«Такая информация вряд ли подлежит публикации», – сказал пресс-секретарь президента РФ. «Ей занимаются профильные ведомства и вице-премьер Новак. И в первую очередь «Газпром» с непосредственными покупателями», – отметил он.

Песков уточнил, что оплата в рублях за апрельские поставки поступит в мае. «Оплата последует где-то в мае месяце за поставки, которые начались после вступления в силу указа президента. Сейчас пока еще какое-то время есть», – сказал он.

После введения масштабных антироссийских санкций в ответ на спецоперацию на Украине президент ПФ Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты за поставки газа недружественным странах через рублевый счет в российском банке с 1 апреля. В ЕС заявили, что не будут этого делать. Россия в этом случае не намерена поставлять газ бесплатно, заявлял Путин.

Москва, Наталья Петрова

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