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Среда, 20 апреля 2022, 09:37 мск

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СМИ сообщили о готовности Италии отказаться платить за газ в рублях

Италия откажется от оплаты поставок газа в рублях, если Евросоюз признает такие действия нарушением антироссийских санкций. Об этом сообщает «Блумберг» со ссылкой на информированные источники.

Ранее Еврокомиссия по итогам предварительного юридического анализа пришла к выводу, что предложенные Москвой новые условия оплаты российского газа являются нарушением введенных против России санкций.

По данным источников агентства, сейчас правительство Италии ожидает завершения экспертиз и итоговой оценки Евросоюза этой ситуации, после чего примет окончательное решение.

Также источники «Блумберг» сообщили, что Рим на этой неделе планирует объявить о новых энергетических сделках с Республикой Конго и Анголой.

На прошлой неделе глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что оплата российского газа в рублях стала бы обходом санкций против Банка России.

После введения Западом масштабных антироссийских санкций в ответ на спецоперацию на Украине президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе оплаты за поставки газа недружественным странах через рублевый счет в российском банке с 1 апреля. В ЕС заявили, что не будут этого делать. Россия в этом случае не намерена поставлять газ бесплатно, заявлял Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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