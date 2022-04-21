«Это нецелесообразно»: Путин приказал Шойгу отменить штурм «Азовстали»

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил верховному главнокомандующему о ситуации в Мариуполе, информирует пресс-служба Кремля. Шойгу сообщил о взятии города под контроль ВС РФ и силами Донецкой народной республики, отметив, что остатки украинских вооруженных формирований блокированы в промзоне завода «Азовсталь». Министр также заявил о готовности штурмовать меткомбинат. Однако президент отдал приказ министру отменить запланированный штурм и вместо этого полностью заблокировать засевших там украинских военных, националистов и наемников.

По словам главы Минобороны, на «Азовстали» блокированы более 2 тысяч человек из состава группировки ВСУ, нацбатов, а также иностранных наемников. На момент окружения Мариуполя численность украинских сил составляла около 8 100 человек. «В ходе освобождения города более четырёх тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен», – доложил Шойгу. Министр также сообщил, что освобождены все заложники, находившиеся в порту, включая экипажи морских судов. Всего из города эвакуированы 142 711 мирных граждан, уточнил он.

Глава Минобороны также отметил, что после взятия Мариуполя под контроль российских военных и народной милиции ДНР обстановка в городе спокойная, что позволяет приступить «к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни». «Что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь» и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в «Азовстали»», – сказал Шойгу.

Путин на это заявил, что считает нецелесообразным предложенный министром штурм промзоны «Азовстали». Президент приказал отменить его.

«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», – поручил глава государства. Путин также поручил Минобороны вновь предложить всем засевшим на «Азовстали» украинским военным и националистам сложить оружие и сдаться.

Президент назвал постановку под контроль «такого важного на юге центра, как Мариуполь», успехом, с чем поздравил Шойгу. Путин также попросил министра передать слова благодарности в войска. «Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам», – сказал Путин.

Москва, Наталья Петрова

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