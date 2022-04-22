Кремль опроверг заявление Госдепа об удерживании Мариуполя ВСУ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление Госдепартамента США, что Мариуполь по-прежнему удерживается украинскими силами.

«В этих заявлениях нет доли правды», – сказал и призвал ориентироваться на информацию, которую накануне докладывал глава Минобороны РФ Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, 21 апреля Шойгу в ходе встречи в Кремле с Путиным доложил об освобождении Мариуполя, полном контроле его российскими войсками, а также о том, что оставшиеся украинские военные и неонацисты заблокированы на заводе «Азовсталь». Президент РФ в свою очередь приказал отменить штурм меткомбината и полностью заблокировать там украинских боевиков «так, что б муха не пролетела».

В тот же день официальный представитель госдепа Нед Прайс назвал представленный Шойгу на встрече с Путиным доклад о полном освобождении и контроле Мариуполя «дезинформацией». По его утверждению, украинские войска якобы «продолжают удерживать свои позиции».

Москва, Наталья Петрова

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