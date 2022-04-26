Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции

Россия приняла решение в качестве ответной меры выслать из страны трех сотрудников посольства Швеции в Москве, сообщает российский МИД.

Сегодня, 26 апреля, в МИД РФ была вызвана посол Швеции Малена Мард. Ей был заявлен протест в связи с безосновательным выдворением из страны трех российских дипломатов, а также оказанием Стокгольмом военной поддержки Киеву и «покрывательством преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», говорится в сообщении.

«М.Мард была уведомлена о том, что в ответ на это российской стороной принято решение об объявлении persona nоn grata трех дипломатов посольства Швеции в России», – отметили в МИД России.

Напомним, 5 апреля МИД Швеции объявил о высылке трех российских дипломатов.

Москва, Наталья Петрова

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