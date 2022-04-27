Кириенко стал куратором взаимодействия с ЛНР и ДНР в Кремле

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сменил Дмитрия Козака на посту куратора отношений с ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пять источников.

Теперь за работу с Луганской и Донецкой республиками ответственно не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП), за которое отвечает Кириенко.

Сейчас в УВП создают новый департамент, который как раз будет отвечать за взаимодействие с ЛНР и ДНР. По словам другого источника, такой департамент уже сформирован.

Это свидетельствует об особом порядке взаимодействия с республиками и создании единого внутриполитического пространства. Более того, смена куратора может говорить о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России.

Ранее стало известно, что Кириенко совершил рабочую поездку в зону проведения спецоперации на Донбассе совместно с начальником УВП Андреем Яриным и сотрудниками внутриполитического блока Кремля. По мнению источников, чиновникам нужно было лично познакомиться с теми людьми, с которыми внутриполитическому блоку предстоит работать в дальнейшем.

Москва, Зоя Осколкова

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