Россия обменяла американского студента Рида на летчика Ярошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об обмене американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Россиянин находился в американской тюрьме с 2011 года.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Обмен состоялся в третьей стране. Жена Константина Ярошенко Виктория сообщила, что обмен прошел в Турции. Сейчас россиянин летит в Москву, сообщают «Вести FM».

Американца Рида доставили в московский аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США, передает телеканал «Россия 24».

Константина Ярошенко, занимавшегося пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки, задержали 28 мая 2010 года в Либерии сотрудниками американских спецслужб и позже экстрадировали в США. По версии следствия, Ярошенко взялся доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам летчик отказался признать свою вину. В 2011 году Ярошенко был признан судом присяжных виновным в контрабанде наркотиков и затем приговорен к 20 годам тюремного заключения и пяти годам условного заключения под надзором полиции. В июле 2014 года прокуратура Нью-Йорка отклонила ходатайство защиты Ярошенко о пересмотре уголовного дела. Россиянин отбывал наказание в пенитенциарном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В 2018 году его перевели в тюрьму в американском городе Данбери (штат Коннектикут).

Американский студент Тревор Рид в 2020 году был приговорен Головинским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за пьяный дебош и применение насилия к сотрудникам полиции. В августе 2019 года он поругался на улице с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские пытались его успокоить, но американец напал на одного из них и ударил другого. Рид не признал вину. Он утверждал, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян. Американец отбывал наказание в одной из колоний Мордовии.

Москва, Наталья Петрова

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