«Москва не должна победить»: канцлер ФРГ обозначил условие отмены санкций против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, не могут быть сняты без достижения согласия Москвы с Киевом.

Политик в эфире телеканала ZDF подчеркнул, что президент России «должен договорится с Украиной», но это не должен быть «навязанный мир», при котором Москва будет диктовать свои условия. «Россия не должна победить, Украина не должна проиграть», – заявил канцлер, отметив, что умышленно выбирает именно такую формулировку, передает ТАСС.

Шольц добавил, что Киев должен иметь возможность «защищать свой суверенитет и свою свободу», а цель Германии заключается, чтобы Россия немедленно прекратила спецоперацию на Украине и вывела свои войска.

Канцлер ФРГ также заявил, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Украине, но не будет «действовать безрассудно только потому, что кто-то громко этого требует». «При каждом решении мы обдумываем, какие последствия это имеет», – отметил Шольц.

Ранее канцлер Германии объяснил свою позицию в вопросе поставок тяжелого вооружения на Украину. По его мнению, ФРГ не следует принимать поспешных решений и совершать самостоятельные усилия в этом направлении. Такое заявление прозвучило после обвинений в адрес Шольца в трусости со стороны немецкой оппозиции.

Берлин, Наталья Петрова

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