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Четверг, 5 мая 2022, 09:08 мск

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Посольство РФ отреагировало на планы США по усилению антироссийских санкций

Фото: pixabay

США следует отказаться от контрпродуктивного курса на введение новых антироссийских санкций и заняться решением собственных проблем. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне. Накануне американский лидер Джо Байден заявил о готовности США к усилению санкционного давления на Россию.

«Обратили внимание на заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против нашей страны. Рекомендуем правящим кругам Америки направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем в Соединенных Штатах», – заявили российские дипломаты, подчеркнув, что меры давления на Россию «не достигнут своих целей».

Как отметили представители диппредставительства РФ, американские чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.

Вместе с тем продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики России в целом – это признают и сами эксперты из западных стран, указали дипломаты.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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