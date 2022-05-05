В Европе признали неготовность к газовому эмбарго против России

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа не готова к запрету на поставку газа из России. По его словам, прекращение поставок негативно повлияло бы на промышленность и экономику.

«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия», – заявил Штерн в интервью газете Kurier (здесь и далее цитаты по «Прайм»). Он подчеркнул, что нужно четко понимать одну вещь: газоснабжение Европы обеспечивается не за счет собственной добычи, а за счет поставок из России. «Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад мы можем внести в поставки», – добавил он.

Введение газового эмбарго против России означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики, предупредил руководитель OMV.

Штерн напомнил, что закон об управлении энергоносителями обеспечивает домохозяйства теплом: в среднем они потребляют в среднем около 20% газа в год. Однако для производства энергии необходимо около 35% газа, а для промышленности – около 40%. «Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере», – подчеркнул бизнесмен.

Он отметил, что сейчас компания работает над предложением по способам оплаты российского газа, соответствующим требованиям санкций. По его словам, OMV находится «на верном пути, но пока не у цели».

Ранее министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия хорошо жила, пользуясь газом из России, вместо того, чтобы давно отказаться от него и не зависеть от Москвы. Теперь австрийцы пожинают горькие плоды такой зависимости, потому что быстро избавиться от газа из РФ не получится, констатировала она.

Москва, Наталья Петрова

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