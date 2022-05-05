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Четверг, 5 мая 2022, 16:00 мск

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Боррель: ЕС пока не обсуждает закрытие газового крана с Россией

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

В Евросоюзе на данный момент не обсуждается отказ от поставок российского газа. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Политик отметил в интервью испанской радиостанции Cadena SER, что рынок нефти глобальный, а «газ – это отдельная проблема». По его словам, газ это не только энергопродукт, его нельзя заменить чем-то другим в нефтехимии.

Боррель указал, что без газа станет невозможной работа целых секторов европейской нефтехимической промышленности. Поэтому к вопросу газового эмбарго нужно подходить осторожно, полагает он.

«Закрытие газового крана с Россией не обсуждается на данный момент», – добавил Боррель (цитата по «Прайму»).

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил о неготовности Европы к запрету поставок газа из России. По его словам, прекращение поставок больно ударило бы по промышленности и экономике.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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