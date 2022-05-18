«Единая Россия» выступила против идеи отмены осенних выборов

«Единая Россия» не согласна с идеей отказаться от сентябрьских выборов в РФ. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, выборы «должны состояться». Накануне лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил с идеей отказа от выборов в единый день голосования под предлогом «единения общества» в условиях специальной операции Минобороны РФ на Украине.

«На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции (СВО). Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. «Единая Россия» с этим категорически не согласна», – говорится в заявлении Турчака на сайте «Единой России».

Политик отметил, что, «во-первых, источником власти в России является народ, это записано в нашей Конституции». «И это тот случай, когда это не просто буква, а дух закона. Лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах», – считает Турчак.

«Во-вторых, политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном – значении и оправданности СВО – все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что решений по вопросу переноса сентябрьских региональных выборов в Кремле нет.

Москва, Наталья Петрова

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