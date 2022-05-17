Под предлогом «единения»: лидер «эсеров» в Госдуме выступил за отмену выборов до окончания украинской спецоперации

Сегодня лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил за отмену сентябрьских выборов в РФ. По его мнению, сегодня необходимо сохранить консолидацию общества, чему не способствует политическая борьба в условиях специальной операции Минобороны РФ на Украине.

«У нас единение должно быть. Мы должны быть все – как один. А что будет на выборах? А на выборах мы должны бороться друг с другом. Мы сегодня в этом зале все поддерживаем президента, специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о наших противоречиях – о том, с чем мы не согласны», – пояснил Миронов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

При этом политик обратил внимание, что избирательные кампании обходятся недешево. «Зачем тратить огромные деньги? Я понимаю, что политтехнологи сидят, они уже расписали все, они (раскритикуют эту идею) – они же не заработают деньги. Давайте деньги направим на нашу армию, на освобожденные территории. Сегодня там на фронтах против нацизма куется настоящее будущее – позитивная российская элита. Давайте, когда они придут с победой, тогда выборы и проведем. И пускай они принимают участие и как кандидаты, и как голосующие. Потому что сейчас, я абсолютно убежден, не время», – подчеркнул Миронов.

Стоит отметить, что накануне в телегам-каналах появилась информация со ссылкой на источники, что решение о переносе единого дня голосования в 2022 году одобрено на высшем уровне.

Москва, Мария Соколова

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