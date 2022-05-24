Вучич: На форуме в Давосе господствует точка зрения Запада

Президент Сербии Александар Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник, 24 мая, заявил, что форум превратился в место, где больше нет обсуждения разных мнений, а господствует исключительно западная точка зрения, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Вуичи сказал: «Украинская тема настолько довлеет над всеми другими темами, что форум сегодня – это огромная поддержка Украине без чего-либо другого, что вы могли бы услышать. Давос был раньше местом, где вы могли услышать разные мнения, различные взгляды. Одновременно сюда приезжали председатель Си Цзиньпин и Ангела Меркель. Сейчас это стало местом абсолютно и исключительно западноориентированным. Обо всем возможно разговаривать только в заданных рамках».

Давос, Иван Бабурин

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